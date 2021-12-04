Konut fiyatlarına yine büyük zam geliyor!

Konut fiyatlarında 2021 yılı içinde yaşanan büyük artışın önümüzdeki sene de devam edeceği belirtiliyor.

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, konuya ilişkin Türkiye gazetesine yaptığı açıklamada, inşaat malzemelerinde pandeminin başından ekim ayının sonuna kadar fiyatların yüzde 100’ün üzerinde arttığını öne sürdü.

Kamu arazilerine gözünü diken ve ucuz konut için devlet arazilerinin kendilerine ucuz olarak verilmesini talep eden Eren, "Maliyet artışlarına bir formül bulunamazsa korkarım ki gelecek sene konut satış fiyatları, bu seneye göre en az yüzde 50-60 daha pahalı olacaktır" dedi.

Bir yandan maliyetlerden şikayet eden patron örgütünün başındaki isim Eren, aynı açıklamasında patronların durumunu gösteren şu ifadeleri kullandı:

“2021 yılı için 20 milyar dolarlık yeni proje hedefimizi bu yıl 10 ayda gerçekleştirdik. Kasım 2021 sonu itibarıyla 11 ayda yurt dışında 20,7 milyar dolarlık yeni iş üstlendik. Orta vadede gözümüzü yılda 50 milyar dolarlık yeni iş almaya dikmiş durumdayız. Ana hedefimiz de Türk müteahhitlerinin, dünya inşaat sektöründe yıllık 100 milyar dolarlık yeni iş üstlenmeleri. Bunu hak edecek potansiyelimiz var."