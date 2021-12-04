Konut fiyatlarına yine büyük zam geliyor!

Konut fiyatlarında 2021 yılı içinde yaşanan büyük artışın önümüzdeki sene de devam edeceği belirtiliyor.
Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, konuya ilişkin Türkiye gazetesine yaptığı açıklamada, inşaat malzemelerinde pandeminin başından ekim ayının sonuna kadar fiyatların yüzde 100’ün üzerinde arttığını öne sürdü.
Kamu arazilerine gözünü diken ve ucuz konut için devlet arazilerinin kendilerine ucuz olarak verilmesini talep eden Eren, "Maliyet artışlarına bir formül bulunamazsa korkarım ki gelecek sene konut satış fiyatları, bu seneye göre en az yüzde 50-60 daha pahalı olacaktır" dedi.
Bir yandan maliyetlerden şikayet eden patron örgütünün başındaki isim Eren, aynı açıklamasında patronların durumunu gösteren şu ifadeleri kullandı: