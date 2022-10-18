Konut fiyatları yüzde 196,8 arttı!

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) 2022 Eylül’e ilişkin Satılık Konut Piyasası Görünümü raporunu yayımladı.

Buna göre, ülke genelinde ortalama satılık konut ilan metrekare cari fiyatları, 2022 Eylül’de yıllık bazda yüzde 196,8 artarak 13 bin 766 lira oldu. Böylece, ağustosta yıllık bazda yüzde 198,7 artan satılık konut fiyatları, eylülde ise yüzde 196,8'e geriledi.

Ortalama metrekare fiyatı 14 bin liraya dayandı

Geçen yılın aynı ayında 4 bin 638 lira olan Türkiye geneli ortalama satılık konut ilan metrekare fiyatı ise 13 bin 766 liraya yükseldi. Satılık konut ilan metrekare cari fiyatları aynı dönemde İzmir'de yüzde 183,1 artarken, Ankara'da yüzde 205,6 ve İstanbul'da ise yüzde 229,4 oranında yükseldi. Ortalama satılık konut metrekare fiyatları İstanbul’da 20 bin 588 lira, Ankara’da 9 bin 307 lira ve İzmir’de 15 bin 455 lira oldu.

Ülke genelindeki yıllık fiyat artış oranının geçen aya kıyasla 1,9 puan azaldığı belirtilerek, “Bu oranın 2021 Temmuz ayından sonra ilk kez azalması dikkat çekicidir” denildi. Eylülde İstanbul’daki fiyat artış oranının ise geçen aya kıyasla 9,4 puan azaldığının belirtildiği raporda, “Bu azalışın raporlarımızda incelediğimiz dönemdeki (2017 Eylül’den sonra) en yüksek düşüş olması dikkat çekici” ifadelerine yer verildi.

Zam şampiyonu Mersin

Satılık konut metrekare fiyatlarında en hızlı artışın görüldüğü il, yüzde 239,8 ile Mersin oldu. Bunu yüzde 229,4 ile İstanbul, yüzde 229 ile Antalya, yüzde 222,1 ile Kocaeli ve yüzde 196,1 ile de Trabzon izledi.

En düşük artışların görüldüğü iller ise Eskişehir (yüzde 159,1), Manisa (yüzde 156,7), Kayseri (yüzde 154,1), Muğla (yüzde 147,7) ve Erzurum (yüzde 145,8) oldu. Öte yandan, satılık konut ilan sayısı hem ülke genelinde hem de üç büyük ilde arttı.