Konut fiyatları bir yılda yüzde 94,7 arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Temmuz 2023 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), temmuzda bir önceki aya göre yüzde 7,3 artarak 988,5 seviyesinde gerçekleşti.

KFE, temmuzda yıllık bazda yüzde 94,7 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 31,2 oldu.

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, temmuzda bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 6,8, 8,1 ve 5,5'lik artış görüldü.

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 82,7, Ankara'da yüzde 105,2 ve İzmir'de 97,1'e yükseldi.

Ortalama konut fiyatı 2,65 milyon TL

Türkiye’de ortalama bir konutun metrekare fiyatı 26 bin 537 TL olarak belirlendi. Böylece ülke çapında 100 metrekarelik bir konutun fiyatı 2 milyon 653 bin TL oldu.

100 metrekarelik bir konutun ortalama fiyatı Ankara’da 1 milyon 980 bin TL, İstanbul’da 3 milyon 958 bin TL, İzmir’de ise 3 milyon 67 bin TL oldu.

Konut fiyatlarının en çok arttığı iller

Konut fiyatlarının en çok arttığı bölge temmuzda Zonguldak, Karabük ve Bartın illerini kapsayan bölge oldu. Bu bölgede konut fiyatları yıllık yüzde 130,1 arttı.

Çankırı, Kastamonu, Sinop bölgesinde fiyatlar yüzde 120 artarken Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan bölgesinde fiyatlar yüzde 125,1 arttı.