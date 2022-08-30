soL TV "KonuşuYorum" programında ülkücü mafya Sedat Peker'in rüşvet iddialarını gündeme getirdi.
Yurttaşlara "Sedat Peker rüşvet iddiaları yayınladı takip ediyor musunuz? Ülkenin geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?" diye sordu.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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KonuşuYorum | Sedat Peker'in rüşvet iddiaları hakkında ne düşünüyorsunuz?
soL TV yurttaşlara ülkücü mafya Sedat Peker'in rüşvet iddialarını sordu.
Haber Merkezi
soL TV "KonuşuYorum" programında ülkücü mafya Sedat Peker'in rüşvet iddialarını gündeme getirdi.
Yurttaşlara "Sedat Peker rüşvet iddiaları yayınladı takip ediyor musunuz? Ülkenin geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?" diye sordu.