KonuşuYorum | Sedat Peker'in rüşvet iddiaları hakkında ne düşünüyorsunuz?

soL TV "KonuşuYorum" programında ülkücü mafya Sedat Peker'in rüşvet iddialarını gündeme getirdi.

Yurttaşlara "Sedat Peker rüşvet iddiaları yayınladı takip ediyor musunuz? Ülkenin geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?" diye sordu.