Eski emniyet müdüründen Peker'in paylaştığı video sonrası ilginç iddia

AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun eşi Ünsal Ban'a açtığı boşanma davası sonrası ülkücü mafya Sedat Peker'in yaptığı paylaşımlar gündem olmuştu.

Peker tarafından önceki gün yayınlanan video tartışmaların yeni bir yön kazanmasına yol açarken, söz konusu videonun Ban tarafından çekildiği, Peker'e servis edildiği iddia edilmişti.

Taşkesenlioğlu'nun elinde bıçakla göründüğü ve Ban tarafından gizlice çekilen videoya ilişkin sosyal medyadan paylaşım yapan emekli emniyet müdürü Fatih Eryılmaz, Cemaat'in daha önce paylaştığı kasetlerin ters teptiğini söylerken, "Durumu analiz eden FETÖ kasetlerini şüphe uyandırmayacak kişilerden servis ediyor. Etkisi artıyor. Etkinin artmasında önemli bir sebepte 15Temmuz sonrası kendisine yakın duran FETÖ’cülerin hiçbir şekilde soruşturulmayacak yüksek mevkileri işgal etmeye devam etmeleri. Ali/Zehra Taşkesenlioğlu ve damat Ünsal Ban en güncel örnek" dedi.