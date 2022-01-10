KonuşuYorum | Dolar düştü fiyatlar yine zamlandı

soL TV İzmir Kemeraltı'nda vatandaşlara "Dolar düştü fiyatlar yine zamlandı ne düşünüyorsunuz? diye sordu.

Yurttaşlar hayat pahalılığının artarak devam etmesine tepki gösterdi.

Bir yurttaş "100 TL’ye çıkıp her şeyi alıyorduk, şu an annem 100 TL’ye çıktı pazar arabası yarı… Hiçbir şey alınmıyor" derken bir başka yurttaşsa gelen elektrik faturasından şikayet etti: "Ben yer işletiyorum. Elektrik param 2 bin lira geliyordu, dün itibariyle 5 bin 400 lira geldi. O niye düşmedi?".

Bir yurttaş "Fiyatlar düşmedi ki! Yakında sadece 2 domates alacağız" derken bir başka yurttaşsa sorumuzu "Milletin anası ağlamış, ne düşmesi!" diye yanıtladı.

Yurttaşlardan biriyse iktidara "Dayılar biliyoruz çıkıyor konuşuyor ama… Yarın öbür gün gidecekler onların umurlarında değil. Çocuklar perişan oldu. Sabah akşam çalışıyor millet ama yine de geçinemiyor" diyerek tepki gösterdi.

Çarşıda fiyatların düşüp düşmediğini sorduğumuz bir başka yurttaş ise "Hiçbir şekilde düşmüyor, nereye düşecek. Sabahleyin gördüm 18-20 lira patlıcan… Olur mu böyle bir şey?" dedi.

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