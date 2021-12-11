'Kontrolünü kaybetti, derhal görevinden alınması gerekiyor'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, TBMM Genel Kurulu’nda, İçişleri Bakanlığı bütçesinin görüşmeleri sırasında yaşananlarla ilgili olarak açıklamada bulundu.

Karaca, “İçişleri Bakanı gerçekten kontrolünü kaybetmiş durumda. Bütçe, bir bakanın, bakanlığın 1 yıllık süreçte yaptıkları ve yapacaklarının tartışıldığı yerdir. Bu kadarına da tahammül edemeyecek kadar öfke kontrolü kaybı yaşıyorsa, derhal bakanlık görevinden alınması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

CHP'li Karaca, CHP'li vekillere yumruk savururken fotoğraflanan AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan için ise şunları söyledi:

"3,5 yıldır mecliste görev yapıyorum. Ne zaman Adalet ve Kalkınma Partisi sıralarında Alpay Özalan öne geçmişse Adalet ve Kalkınma Partisi’nin milletvekillerinden bir saldırının geleceğini öngörüyoruz. Ve biz de ona göre tedbirimizi alıyoruz. Gerçekten Alpay Bey milletvekilliği yapmak için değil de orada fiziki saldırılarda figüranlık yapmak ya da fiziki saldırı rolünü üstlenmek gibi bir misyonla getirilmiş galiba" dedi.