Çin'in 31 Ekim'de fırlattığı 23 tonluk Long March 5B roketi, uzay görevini tamamladıktan sonra Dünya'ya doğru düşüşe geçmişti.
Kontrolsüz şekilde düşüşe geçtiği öne sürülen roket, Pasifik'e düştü.
Haber Merkezi
Kontrolden çıktığı belirtilen roket düştü
Kontrolsüz şekilde düşüşe geçtiği öne sürülen roket, Pasifik'e düştü.
Haber Merkezi
Çin'in 31 Ekim'de fırlattığı 23 tonluk Long March 5B roketi, uzay görevini tamamladıktan sonra Dünya'ya doğru düşüşe geçmişti.
Kontrolsüz şekilde düşüşe geçtiği öne sürülen roket, Pasifik'e düştü.