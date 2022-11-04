Çin'den fırlatılan 23 tonluk roket gövdesinin kontrolsüz bir şekilde Dünya'ya doğru düşüşe geçtiği belirtildi.
Sputnik'in haberine göre, olay nedeniyle İspanya'daki tüm havalimanları hava sahasını uçuşlara kapattı.
Haber Merkezi
23 tonluk roket Dünya'ya doğru düşüşe geçti, İspanya hava sahasını uçuşlara kapattı
Çin'den fırlatılan roket gövdesinin kontrolsüz şekilde Dünya'ya doğru düşüşe geçtiği ifade edildi.
Haber Merkezi
Çin'den fırlatılan 23 tonluk roket gövdesinin kontrolsüz bir şekilde Dünya'ya doğru düşüşe geçtiği belirtildi.
Sputnik'in haberine göre, olay nedeniyle İspanya'daki tüm havalimanları hava sahasını uçuşlara kapattı.