23 tonluk roket Dünya'ya doğru düşüşe geçti, İspanya hava sahasını uçuşlara kapattı

Çin'den fırlatılan roket gövdesinin kontrolsüz şekilde Dünya'ya doğru düşüşe geçtiği ifade edildi.

Haber Merkezi

Çin'den fırlatılan 23 tonluk roket gövdesinin kontrolsüz bir şekilde Dünya'ya doğru düşüşe geçtiği belirtildi.

Sputnik'in haberine göre, olay nedeniyle İspanya'daki tüm havalimanları hava sahasını uçuşlara kapattı.

Haber

'Türkiye'ye düşecek' denilen rokete ilişkin açıklama geldi