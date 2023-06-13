Kontrgerillanın kuruluş belgesi ortaya çıktı: Genelkurmay ABD'den yardım istemiş

Suikast ve faili meçhul cinayetlerle adı anılan Özel Harp Dairesi'nin kuruluş belgeleri ABD'den çıktı. Askeri tarihçi Dr. Erhan Çifci, ABD arşivlerinde ulaştığı belgeleri sosyal medya hesabından paylaştı.

'Gizli' mührü taşıyan belgelerde Genelkurmay Başkanlığı'nın kendi bünyesinde bir psikolojik harp departmanı kurmak istediği ve bunun için daha sonra MİT Başkanlığına getirilecek olan Kurmay Albay Emin Çobanoğlu aracılığıyla ABD ordusundan yardım talep ettiği görülüyor.

Bu talepten memnuniyet duyduklarını belirten ABD makamları, 22 Eylül 1952 tarihinde “Hususi ve Yardımcı Muharip Birlikleri” adıyla kurulacak ve ertesi yıl "Seferberlik Tetkik Kurulu" ismini alacak yapı için ilk önerilerini sunuyor.

Yazılı olarak verilen ve şemalarla desteklenen bu önerilerde psikolojik harp işleri ile meşgul olacak teşkilat yapısının siyasi ve askeri boyutları şemalarla anlatılıyor.

Genelkurmay Başkanlığı içerisinde yer alacak psikolojik harp yapılanmasının ilk halini de ABD ordusu çiziyor.

Faili meçhul cinayetler, katliamlar...

18 Şubat 1952'de NATO'ya üye olan Türkiye'de önce Ülkü Ocakları, Türk İntikam Tugayı, Esir Türkleri Kurtarma Ordusu ve İslami Cihat gibi paralel örgütlenmeler ardından da Özel Harp Dairesi veya yaygın adıyla Kontrgerilla örgütü faili meçhul cinayetler ve katliamlarla gündeme gelmişti.

Bülent Ecevit, 1974 yılında başbakanlığı sırasında, Genelkurmay Başkanı Semih Sancar’ın örtülü ödenekten Özel Harp Dairesi için büyük miktarda para istemesi üzerine böyle bir örgütten haberdar olmuş, araştırınca Özel Harp Dairesi’nin finansmanın ABD tarafından karşılandığı ve ülkenin her köşesinde sivil kadrolar beslediğini öğrenmişti.