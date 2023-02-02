Konsolosluklarını kapatan ülkelerin elçileri Dışişleri'ne çağrıldı

Türkiye'de güvenlik tehdidi gerekçesiyle konsolosluklarının çalışmalarına ara veren ülkelerin de aralarında olduğu 9 ülkenin büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Son süreçte Hollanda, Almanya, Fransa, Belçika, İngiltere ve İsviçre başkonsolosluklarını kapatma kararı almıştı.

ABD vatandaşlarını uyarmıştı

ABD Büyükelçiliği tarafından geçtiğimiz gün yapılan açıklamada Türkiye’de özellikle İstanbul’da Beyoğlu, Galata olmak üzere Batılı turistlerin sıkça ziyaret ettiği yerlerde olası terör saldırısına dair vatandaşlarını uyarmıştı.