Konserinin iptali istenen müzik grubundan açıklama: 'Aydınlık karanlıktan korkmaz'

Müzik grubu Zakkum, Din Görevlileri Birliği Derneği Şanlıurfa Şubesi'nin "İsmini cehennemdeki Zakkum ağacından alan grubun vermeyi planlandığı müzikal gösteriminin kötülükten başka bir şeye hizmet etmeyeceği herkesin malumudur" gerekçesiyle Urfa konserlerinin iptalini istemesi hakkında bir açıklama yaptı.

Grup, açıklamasında, "Kirli beyinlerin, din istismarcılarının, Şanlıurfa'ya yakışmayan bu kişilerin yegane amacının vitrinde kalmak, gündem yaratmak, yobazlığı normalleştirmek olduğunun farkındayız" ifadelerini kullandı.

Zakkum'un Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Son bir haftanın (akla sığmaz şekilde) gündemi olan Şanlıurfa konserimiz az önce sona erdi. Kirli beyinlerin, din istismarcılarının, Şanlıurfa'ya yakışmayan bu kişilerin yegane amacının vitrinde kalmak, gündem yaratmak, yobazlığı normalleştirmek olduğunun farkındayız. Hafta boyu sessiz kalmamız bu sebeptendi. Bu zorbalığın, bağnazlığın, akıl dışılığın savunucularının değirmenine su taşımayı asla istemeyiz.

Bu kişiler en sağlam cevabı, bu gece Şanlıurfa'da bizi izlemeye gelen 25 bin güzel insandan aldılar. Ne güzeldin bu gece Şanlıurfa. Biz müzik yapmak ve müziğimizi iletmek için varız. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği çağdaş uygarlık yolunda tam 23 senedir de müziğimizi yapmaya devam ediyoruz.

Ve asla akıldan çıkmasın: Aydınlık karanlıktan korkmaz."