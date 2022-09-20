Konseri iptal edilen Aleyna Tilki: Cadı avı dönemine döndük, yaksanız da ölmem

Şarkıcı Aleyna Tilki, dün İstanbul’da yapılan LGBT karşıtı yürüyüşe tepki gösterdiği için MHP’li Osmancık Belediyesi tarafından konserinin iptal edilmesine ilişkin açıklama yaptı. Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cadı avı dönemine döndük” diyerek Orta Çağ benzetmesi yaptı.

Aleyna Tilki’nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Ayrımcılığı göze almış bir zihniyetin yürüyüş sesleri benim duymazdan gelebileceğim bir şey değil. Hele de konu sözde ‘ahlak’ olup, çoğumuzun yaşadığı psikolojik ve bedensel istismarlar için hiç yürünmemişken.. Cadı avı dönemine döndük. Ama özel güçlerim var, yaksanız da ölmem.”

Ne olmuştu?

Aleyna Tilki, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, İstanbul’da dün yapılan LGBT karşıtı yürüyüşe ilişkin şu mesajı yayınlamıştı:

“LGBTİ artı karşıtı yürüyüş ne ya? Toplumda yarattığınız ayrımcılığın bir karması yok mu zannediyorsunuz? Duygu ve tensel dünyalarımızın protesto edilmesi doğaya aykırı! Zihniyetler çok korkunç.”

Çorum’da MHP’nin yönetimde olduğu Osmancık Belediyesi, şarkıcı Aleyna Tilki’nin ilçede vereceği konseri, Tilki’nin dün İstanbul’da yapılan LGBT karşıtı yürüyüşle ilgili paylaşımı nedeniyle iptal ettiğini açıklamıştı.

Belediye açıklamasında, “İlçemiz kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış tarih ve kültür şehridir. Osmancık halkı, sanata ve sanatçıya büyük değer vermektedir. Ancak şarkıcı Aleyna Tilki’nin röportajlarında ve 17.09.2022 tarihinde sosyal medyada yapmış olduğu kültürümüzle bağdaşmayan açıklamaları, halkımızın nezdinde üzüntüyle karşılanmıştır. 24 Eylül Cumartesi günü düzenlenmesi planlanan konser, bugün itibariyle iptal edilmiştir” denilmişti.