Kongo'da tekne battı: En az 145 kişi kayıp

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde teknenin batması sonucu en az 145 kişi kayboldu.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin kuzeybatısındaki Lulonga Nehri'nde seyahat halindeki bir teknenin batması sonucu suda kaybolan en az 145 kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğinden endişelenildiği bildirildi.

Teknenin battığı Basankusu kasabasındaki sivil toplum gruplarının başındaki isim olan Jean-Pierre Wangela, gazetecilere yaptığı açıklamada, teknenin eşya ve hayvan taşıdığını, aşırı yükten ötürü battığını ifade etti.

Wangela, en az 145 kişinin kayıp olduğunu ve bölge halkının başka ulaşım aracı olmadığı için bu tekneleri kullanmak zorunda kaldığını dile getirdi.

Teknenin toplam kaç kişi taşıdığı net olarak bilinmezken, şimdiye kadar yaklaşık 55 kişinin kurtarıldığı aktarıldı. (AA)