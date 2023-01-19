Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde toplu mezar bulundu

Birleşmiş Milletler, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin (DRC) kuzeydoğusundaki Ituri eyaletindeki iki köyde bir toplu mezarda en az 49 ceset bulunduğunu açıkladı.

Keşif, Ituri eyaletinin Djugu bölgesinde faaliyet gösteren Kongo Kalkınma Kooperatifi (CODECO) milislerinin hafta sonu köylere düzenlediği bir dizi saldırının ardından geldi.

BM sözcü yardımcısı Farhan Haq, Birleşmiş Milletler'in ABD'deki genel merkezinde gazetecilere verdiği demeçte, “Barış güçleri, hafta sonu CODECO milisleri tarafından sivillere yönelik saldırı raporları aldıktan hemen sonra bölgede devriye gezdi. İşte o zaman korkunç keşifler yaptılar" dedi.

BM temsilcisi, Ituri eyaletinin Nyamamba köyündeki bir toplu mezarda 12'si kadın ve 6'sı çocuk olmak üzere 42 ceset bulunduğuna dikkat çekerken, komşu Mbogi köyünde de 7 ceset bulundu.

Haq, bu olayların Djugu ve Mahagi bölgelerinde "güvenlik durumunun önemli ölçüde kötüleştiği bir dönemde" meydana geldiğini sözlerine ekledi.

DRC yetkililerine göre, saldırıdan sorumlu militanlar olan Kongo Kalkınma Kooperatifi, iki köye yaptıkları saldırı sırasında çok sayıda kadını kaçırdı.

Toplu katliamlar, yedi CODECO grubunun, eyalet başkenti Bunia'nın yaklaşık 30 kilometre doğusunda bulunan Ituri eyaletinde sivillere yönelik saldırıları durdurduğunu açıklamasından birkaç ay sonra geldi. Saldırılar ayrıca bölgedeki CODECO faaliyetlerinin kademeli olarak yeniden başlamasına da işaret ediyor.

Aralık 2022'den bu yana, CODECO ve diğer milisler tarafından Ituri eyaletinde düzenlenen saldırılarda yaklaşık 200 kişinin öldürüldüğüne inanılıyor. DRC'deki BM barışı koruma misyonu, kuzeydoğu DRC eyaletinde 1,5 milyondan fazla insanın çatışmalar nedeniyle yerinden edildiğini söyledi.