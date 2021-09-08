Kongo'da menenjit salgını: 129 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin kuzey doğusundaki Tshopo eyaletinde 267 kişide menenjit vakası görüldü.

Kongo Sağlık Bakanı Jean-Jacques Mbungani'nin açıklamasına göre, İlk vakanın Haziran başında görüldüğü salgın nedeniyle eyalette 129 kişi yaşamını yitirdi.

Mbungani, Haziran başında yapılan incelemede, Kisangani kentinin 270 kilometre kuzeyinde bulunan Panga bölgesi yakınlarında ateş, baş ağrısı, boyun tutulması ve konuşma zorluğu yaşayan hastaların görüldüğünü aktarmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kongo'da görülen hastalığa ilişkin Paris'te bulunan Pasteur Enstitüsü'nde yapılan testler sonucunda, Neisseria menenjiti adlı sık görülen bir bakteriyi tespit ettiklerini ve bu bakterinin büyük salgınlara yol açma potansiyeli olduğunu açıkladı.

DSÖ Afrika Direktörü Matshidiso Moeti, "Hükümetin salgını mümkün olduğu en kısa sürede kontrol altına alma çabalarını desteklemek için hızlı hareket ediyor, ülkeye ilaç sevk ediyor ve uzmanlar konuşlandırıyoruz" dedi.

Menenjit hastalığı, öpme, aksırma, öksürme veya hastalığa sahip kişiyle aynı odada yaşama yoluyla bulaşıyor. Her yaştan insanın yakalanabildiği hastalık, en çok bebekleri, çocukları ve gençleri etkiliyor.

DSÖ verilerine göre, daha önce de ölümcül salgınların görüldüğü Kongo'da 2009 yılındaki menenjit salgını nedeniyle 214 vaka görülmüş ve 15 kişi yaşamını yitirmişti.

Kongo, son 4 yılda dört Ebola salgını, kolera, kızamık, bubonik veba ve Covid-19 salgınlarıyla mücadele etti.