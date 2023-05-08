Kongo'da en az 100 işçi heyelan nedeniyle madende mahsur kaldı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Kuzey-Kivu eyaletinde bulunan maden sahasında meydana gelen heyelan nedeniyle en az 100 işçi göçük altında kaldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kuzey Kivu eyaletine bağlı Rubaya bölgesinde yer alan Bisunzu koltan madeninde toprak kayması meydana geldi.

Toprak kaymasının ardından çöken madende en az 100 işçi göçük altında kaldı.

Madende arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Komşu Güney-Kivu eyaletinde geçen hafta şiddetli yağışlar nedeniyle yaşanan sel felaketinde 394 kişi hayatını kaybetmişti.

Peru'da altın madeninde çıkan yangında 27 işçi yaşamını yitirdi

Öte yandan dün Güney Amerika ülkesi Peru'da da bir madenci katliamı yaşanmıştı. Peru'da, bir altın madeninde çıkan yangın sonucu ilk belirlemelere göre 27 kişi yaşamını yitirdi.

Arequipa bölgesindeki Condesuyos eyaletine bağlı La Esperanza isimli altın madeninde yangın çıktı.

Yangında, 27 madenci hayatını kaybetti. Olayın ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yetkililer, yangının kısa devreden kaynaklanmış olabileceğini belirterek, araştırmanın sürdüğünü bildirdi.