Kongo'da darbe girişimi iddiası: Hükümetten yalanlama

Kongo hükümeti, ülkede askeri darbe girişimlerine dair sosyal medyada yayılan iddiaların ardından açıklama yaptı.

Kongo İletişim Bakanı Thierry Moungalla, söz konusu iddiaları yalanlayarak, Devlet Başkanı Denis Sassou Nguesso'nun yönetimini devirme girişiminde bulunulmadığını ifade etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Moungalla, çıkan "yalan haber"leri çürütmenin acil bir durum olduğunu belirterek, "Başkent Brazzaville'de ciddi olaylar olduğuna dair hayal ürünü bilgiler etrafta dolaşıyor. Hükümet bu sahte haberleri yalanlıyor" dedi. Moungalla, Kongo'daki yönetimin istikrarını korumaya devam ettiğini belirterek, halka faaliyetlerini sakince sürdürme çağrısı yaptı.

X ve Telegram gibi sosyal medya platformlarında, dün akşam kaynağı belirsiz kişiler tarafından Kongo başkenti Brazzaville'de askeri darbe girişimi olduğuna dair iddialar ortaya atılmıştı.

Devlet Başkanı Nguesso, 78. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için dün ABD'nin New York kentine varmıştı.