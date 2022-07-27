Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki protestolarda 15 kişi hayatını kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde dünden bu yana devam eden Birleşmiş Milletler (BM) karşıtı protestolarda can kaybının 15’e yükseldiği bildirildi. Hayatını kaybedenler arasında 3 BM personeli olduğu aktarıldı.

Daha önce Kuzey Kivu eyaletinde yer alan Goma’da 5 kişinin hayatının kaybettiğini açıklayan yetkililer, yine aynı eyalette yer alan Butembo’da 3’ü BM personeli, 7’si sivil olmak üzere toplam 10 kişinin protestolar sırasında hayatını kaybettiğini aktardı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde dünden bu yana devam eden BM karşıtı gösterilerde can kaybı 15’e yükselmiş oldu. (İHA)