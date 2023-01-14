Konak Belediyesi işçilerinden açıklama: Açlık sınırına yakın ücreti kabul etmiyoruz

İzmir Konak Belediyesi’nin bağlı olduğu işveren sendikası Sodemsen ile DİSK’e bağlı Genel İş 5 No’lu şube arasında yaklaşık 5 aydır süren Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde sonuç çıkamadı.

Sendika temsilcilerinin geçtiğimiz günlerde Konak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde gerçekleştirdiği toplantıyı işçiler terk etti. Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşan işçiler, sendika temsilcilerinin, işverenin talebini ikna amaçlı turlara çıktığını belirtti.

Sendikanın belediye emekçilerini ikna etmeye çalıştıklarını belirten Konak Belediyesi işçileri, yaptıkları açıklamayla açlık sınırının biraz üzerinde olan ücretlere razı olmadıklarını, sendikanın işçileri ikna etmekten vazgeçip işçilerin istediği talepler için belediye yönetimi ile görüşmesi gerektiğini ifade etti.

'Mücadeleye devam edelim'

Konak Belediyesi İşçileri tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Bizler Konak Belediyesi Emekçileriyiz

Soğuk, yağmur demeden sokakları süpüren, insanların kokusuna bile dayanamadığı çöplerle günde 8-10 saat boğuşan temizlik işçileriyiz. Sıcak asfaltın üzerinde terini döken fen işleri emekçileriyiz. Birçok insanın görmezden geldiği, sorumluluğunu almak bile istemediği, sürekli şikayet ettiği, hasta ve yaralı hayvanları sağlığına kavuşturan veteriner işleri emekçileriyiz. Günde onlarca insanın sorunlarını çözmeye çalışan, bazen akşama kadar hiç yerinden kalkamayan büro emekçileriyiz.

Yaklaşık 5 aydır, üyesi olduğumuz DİSK Genel İş 5 No’lu Şubeyle işveren SODEMSEN arasında süren toplu sözleşme sürecinde gelinen son noktada, yan haklarımızı düştüğümüzde net 9.945 TL’lik bir maaş belediye tarafından bizlere dayatılmaktadır. Asgari ücretin 8.506 TL olduğu, enflasyonun alıp başını yürüdüğü bu koşullarda, bu maaş bizim açlığa mahkum edilmemiz, geleceğimizin yok edilmesi ve toplu sözleşmeden yıllarca elde ettiğimiz haklarımızın gasp edilmesi demektir. Sendika temsilcilerinin Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde düzenlediği toplantıda tepkimizi sert ve anlaşılır biçimde dile getirdik. Sandık kurulması ve genel oylama yapılması talebimizi gündeme almadılar. Onun yerine sendikamız giydirilmiş ücretlerle açıklama yaparak, işçileri bu sefalet ücretlerine ikna etme yolunu seçti. Sözleşmeye tepki gösterenler toplantıyı terk ettiğinde 'memnun olanlar alkışlasın' denilerek emekçiler karşı karşıya getirildi.

Çağrımız Konak Belediyesi Emekçilerine; bu sözleşmeyi reddetmek ve geçinebileceğimiz bir ücretin yer aldığı sözleşme için mücadeleye devam edelim. Gelin bu dayanışmayı büyütelim.”

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:



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