Kömür ve odun fiyatları da arttı

Doğalgaza zam yapılmasının yanı sıra kömür ve odun fiyatları da son dokuz ayda üç kata yakın arttı.

Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal’ın haberine göre, CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, “Özellikle kırsal bölgede vatandaşların kışın ısınmak için kullandığı odun ve kömür fiyatı da olağanüstü artış gösterdi. Eylül 2021’de kış öncesi sobada yakmalık bir ton odunun fiyatı 1200-1400 lira arasında değişiyordu. Bugün aynı odunun fiyatı 3 bin 500 ile 3 bin 600 lira arasında. Odun fiyatındaki artış yüzde 160’ı buluyor” açıklamasını yaptı.

Akın şunları kaydetti:

“Eylül 2021’de bir ton ithal kömür fiyatı 2 bin 600 ile 3 bin lira arasında değişiyordu. Bugün aynı kömürün fiyatı 8 bin ile 8 bin 600 lira arasında. Yerli kömürün fiyatı ise 7 bin 600 liraya kadar çıktı.”