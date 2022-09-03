Bugün indirim gelen akaryakıta yeniden zam geliyor.
Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 56 kuruş, motorin grubunda 69 kuruş zam beklendiği öğrenildi.
Dilara İlbuğa Yıldırım
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Haber Merkezi
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Patronların Ensesindeyiz
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Bugün indirim gelmişti: Benzin ve motorine zam kararı
Benzin ve motorin fiyatlarına salı gününden itibaren geçerli olmak üzere zam geliyor.
Haber Merkezi
Bugün indirim gelen akaryakıta yeniden zam geliyor.
Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 56 kuruş, motorin grubunda 69 kuruş zam beklendiği öğrenildi.