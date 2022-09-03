Bugün indirim gelmişti: Benzin ve motorine zam kararı

Benzin ve motorin fiyatlarına salı gününden itibaren geçerli olmak üzere zam geliyor.

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Bugün indirim gelen akaryakıta yeniden zam geliyor.

Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 56 kuruş, motorin grubunda 69 kuruş zam beklendiği öğrenildi.

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