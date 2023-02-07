Komünist ve işçi partilerinden TKP ve emekçi halkla enternasyonalist dayanışma mesajı

Kahramanmaraş merkezli ve etkisi geniş bir alana yayılan depremin ardından kayıplar sürerken, yurtdışından da yardım ve dayanışma çağrıları gelmeye devam ediyor. Çok sayıda ülkeden komünist ve işçi partisi, TKP’ye ve Türkiye halkına dayanışma mesajı iletti.

Gün boyunca gelen mesajlar arasında Küba Komünist Partisi, İspanya İşçileri Komünist Partisi, Venezuela Komünist Partisi, Belçika Emek Partisi, Lübnan Komünist Partisi, İsrail Komünist Partisi, TUDEH-İran, Portekiz Komünist Partisi, Brezilya Komünist Partisi (PCB), Brezilya Komünist Partisi (PCdoB Genel Başkanı Lucia Santos), İsveç Komünist Partisi, Güney Afrika Komünist Partisi, Rusya Komünist İşçi Partisi, İrlanda İşçi Partisi, KP İtalya ve Filipinler Komünist Partisi, İsveç Komünist Partisi, Hollanda Yeni Komünist Partisi ve Avusturya Emek Partisi’nden gelen destek ve dayanışma mesajları ile Yunanistan Komünist Partisi Genel Sekreteri Dimitris Koutsoumbas’ın Türkiye ve Suriye halklarıyla tam dayanışma mesajı bulunuyor.

Dayanışmanın yanı sıra, depremin ardından bölgedeki durum ve gelişmelere dair güvenilir ve sağlıklı bilgiye erişim için dünya komünist ve işçi partilerinin TKP ile düzenli iletişimi devam ediyor.