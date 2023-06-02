Komünist şair Nâzım Hikmet ölümünün 60. yılında Sokullu'da anılacak

Komünist şair Nâzım Hikmet 60. ölüm yıldönümünde yarın (3 Haziran 2023 Cumartesi) saat 15.00'te Ankara Sokullu Semt Evi'nde) gerçekleşecek etkinlikle anılacak.

Etkinlik Nâzım'ın hayatı, mücadelesi ve eserleri üzerine Oğuz Gemalmaz'ın konuşması ile başlayacak. Ardından fotoğrafçı ve şair Mehmet Özer komünist bir şair olarak Nâzım'ın önemine yer vererek Nâzım'dan ve kendi şiirlerinden seçmeler paylaşacak. Etkinliğin son bölümünde halk ozanı Çetin Gül Nâzım'ın şiirlerinden bestelenen türküler seslendirecek.

Etkinlikte Nâzım'ın tiyatro eserlerine de odaklanılacak

Oğuz Gemalmaz etkinlikte Nâzım Hikmet'in sanat yaşamını aktarırken şiirlerinin yanında tiyatro eserlerine de odaklanacağını belirterek şunları söyledi:

“Nâzım Hikmet şiirlerinin yanı sıra düzyazı, tiyatro metni ve senaryo alanlarında da üretimde bulunmuştur. 1920’lerin başında Sovyetler’e gittiğinde Stanislavski’nin gerçekçiliğini sevmesine rağmen Meyerhold tiyatrosunun etkisinde kalır. Yurda döndüğünde de oyunlar yazar Kafatası Darülbedayi’de beş kez oynanır. Ardından Bir Ölü Evi, Unutulan Adam adlı oyunları Şehir Tiyatrosu’nda sahnelenir.

Nâzım Hikmet’in tiyatro oyunları doğal olarak şiirinin arkasında kalmıştır. Bir yazısında kendisini 'üçüncü sınıf bir oyun yazarı' olarak gördüğünü belirtmesi ve metinlerin, ölümünden uzun yıllar sonra yayımlanması bu duruma neden olmuştur.

Fakat Nâzım Hikmet’in tiyatrosunu, şiirinden ayrı, önyargısız ve tiyatro sanatının temel ilkeleri çerçevesinde değerlendirmeliyiz. Böyle yaklaşıldığında Nâzım’ın tiyatro sanatımızın önde gelenlerinden birisi olduğu ortaya çıkacaktır. Çünkü Nâzım’ın oyunları her daim güncel konuları içermektedir.

Nâzım Hikmet’in 22 oyunu olduğunu 1990’lı yıllarda Adam Yayınları tarafından gerçekleştirilen Türkçe toplu basımından biliyoruz. Bu toplu basımlardan sonra Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı 1995 yılında, Özdemir Nutku, Yılmaz Onay, Ayşegül Yüksel’in de bulunduğu tiyatrocu ve akademisyenlerle birlikte, Nâzım’ın tiyatrosu üzerine bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirdi ve kitap olarak da yayınladı. Daha sonra Zühtü Bayar, Antonina Sverçevskaya, ve Sevda Şener de bu konuda kitaplar yazdılar.

Ortak görüş, Nâzım Hikmet’in oyunları sosyalist gerçekçiliğe dayanan toplumsal sorumlulukla yazılmış, oyunlarda kapitalizm ve burjuva sınıfı eleştirilmiş ve bireyle toplum arasındaki çatışmalara değinilmiş.

Nâzım’ın oyunlarında Stanislavski ve Meyerhold eğilimlerini görüyoruz. Yani gerçekçi ve avangard teknikleri kullanarak yenilikler denemiş ve sık sık yabancılaştırmaya başvurmuştur.

Bu oyunlar, ne yazık ki çoğu zaman seyirciyle buluşamamıştır.

Biz de bu seneki anma programımızda Büyük Usta'yı biraz daha geride kalmış bir yönüyle, tiyatro eserleriyle anmak istedik. Belki ileride Sokullu Semt Evi sahnesinde bir Nâzım oyununa ev sahipliği yaparız. Tüm Ankara'lıları etkinliğimize bekliyoruz.”