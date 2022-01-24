Komünist şair Nâzım Hikmet 120. doğum günü için düzenlenen etkinlikte anıldı

Büyük şair Nâzım Hikmet'in doğumunun 120. yıldönümü dolayısıyla Nâzım Hikmet Kültür Merkezi tarafından sahneye konulan "Okuma Tiyatrosu", Ortaoyuncular Ses Tiyatrosu'nda seyirciyle buluştu.

Nâzım Hikmet'in "Yolcu" adlı eserinin seslendirildiği oyunda Orhan Aydın, Ender Yiğit, Senan Kara, Cansu Fırıncı, Şükrü Veysel Alankaya ve Levent Ülgen sahne aldı.

Geçtiğimiz yıllarda kaybettiğimiz Yılmaz Onay'ın dramaturjisiyle sahnelenen oyunun yönetmenliğini Orhan Aydın ve Harun Güzeloğlu, ışık tasarımını Yüksel Aymaz, ışık ve efekt uygulamasını ise Mehmet Okuroğlu üstlendi.

Büyük bir seyirci katılımıyla gerçekleşen etkinliğin sonunda konuşma yapan Orhan Aydın, Ses Tiyatrosu'nun kapılarını Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'ne açan ve geçtiğimiz aylarda kaybettiğimiz usta oyuncu Ferhan Şensoy'u ve Okuma Tiyatrosu geleneğinin kurucusu olan Yılmaz Onay'ı anarak yan yana gelmenin ve örgütlenmenin önemine vurgu yaptı.

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi ve TKP adına sahneye çıkan Aydemir Güler ise Nâzım Hikmet'in 120. yaşını kutlayarak onun örgütlü ve partili kimliğinin altını çizdi. İçinden geçtiğimiz bu karanlık dönemin ancak örgütlenerek ve büyüyerek aşılabileceğini belirten Güler, sözlerini "örgütlü bir halkı hiçbir kuvvet yenemez" diyerek bitirdi.