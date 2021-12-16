Komünist partilerden ortak eylem mesajı

Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri Olağanüstü Telekonferansı'na katılan 73 komünist ve işçi partisi önümüzdeki yıl için ortak eylem planı ilan etti. Başlıklar arasında Küba ve Filistin halklarıyla dayanışma, göçmen emekçilerle dayanışma, yüzüncü kuruluş yıldönümünde SSCB’nin ve kazanımlarının savunulması gibi maddeler de bulunuyor.

Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri Olağanüstü Telekonferansı Ortak Eylem Mesajı şu şekilde:

Komünist ve işçi partileri, 2022 yılında aşağıdaki başlıklar ekseninde işbirliğini güçlendirecek ve ortak eylemlerini arttıracaktır:

Milyonlara göçmen işçi dahil olmak üzere emekçilerin ve halkların hakları için işçi sınıfı mücadelelerini desteklemek; 1 Mayıs’ın çalışma, sağlık, eğitim, kültür hakkı, işsizlerin korunması, insana yaraşır ücret ve maaş taleplerinin yükseltilmesi için değerlendirmek; eşit şartlarda yaşama ve çalışma hakları için ırkçılığa ve yabancı düşmanlığına karşı göçmenlerle ve mültecilerle dayanışmak;

COVID-19 salgınına karşı koruyucu önlemlerin alınması ve kamusal sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi; şu an kullanılan ya da ileride kullanılacak tüm COVID-19 aşı ve ilaçları üzerindeki patentlerin kaldırılması; COVID-19 aşı ve ilaçlarına özellikle yoksul ülkelerin ve yoksul kesimlerinin erişiminin sağlanması; COVID-19 salgınını işçileri daha fazla sömürmek ve tekellerin kârını arttırmak için fırsata çeviren sermayenin halk karşıtı ve başarısız salgın yönetiminin teşhir edilmesi;

Antikomünizme, SSCB’nin ve sosyalizmin tarihsel mirasının çarpıtılmasına karşı faaliyetlerde bulunmak ve 30 Aralık 1922 SSCB’nin kuruluşu gibi önemli yıldönümlerinin bu doğrultuda değerlendirmek; komünist partiler üzerindeki insanlık dışı zulüm ve yasak rejiminin sona erdirilmesi amacıyla demokratik hak ve özgürlükler için diktatöryal rejimlere, baskılara, kısıtlamalara, ayrımcılığa karşı mücadele eden komünistlerle ve yasaklara ve işkencelere maruz kalan insanlarla dayanışmak;

Kapitalist üretim anarşisi ve kâr rekabetleri sonucu ortaya çıkan çevresel bozulmalara ve doğanın tahrip edilmesine karşı gelişen toplumsal hareketleri desteklemek;

Günümüz koşullarında kapitalizme karşı işçilerin ve halkların tek çıkar yolu olarak sosyalizmin gerekliliğini, güncelliğini ve gerçekliğini öne çıkaracak girişimlerde bulunmak;

Emperyalizmin müdahalelerine ve baltalayıcı planlarına karşı Küba halkının ve Küba Komünist Partisi’nin yanında olmak; Küba’ya karşı uygulanan insanlık dışı ABD ablukasının son bulması için mücadele etmek;

İsrail işgalinin son bulması, Filistin halkının kendi kaderini tayin etmesi, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir ulusal Filistin devletinin kurulması ve BM Genel Kurulu’nun 194 sayılı kararı gibi BM kararları doğrultusunda mültecilerin yurtlarına geri dönmesi, Filistinli tüm siyasi mahkumların salıverilmesi için Filistin halkının mücadelesiyle dayanışmak; İsrail’in suç politikalarının ve “Yüzyılın Anlaşması” denilen emperyalist tasarının karşısında durmak;

Yabancı işgaline, ablukalara, yaptırımlara, emperyalist oyunlara ve müdahalelere karşı mücadele eden tüm halklarla dayanışmak;

Militarizme, emperyalist savaş ve müdahalelere, NATO ve diğer emperyalist askeri ittifaklara, yabancı askeri üslere karşı çıkan barış yanlısı ve emperyalizm karşıtı hareketleri desteklemek;

Gerici Ukrayna rejiminin Donbas halkına karşı kışkırtıcı planlarından da yararlanan NATO askeri birliklerin Rusya sınırına yaptığı yığınak gibi yeni emperyalist müdahalelerin ve savaşların habercisi olan hazırlıklara karşı durmak.

COVID-19 salgınına dair gelişmeleri değerlendiren Komünist ve İşçi Partileri, ikili ve bölgesel düzeydeki işbirliklerinin arttırılması ihtiyacını dile getirerek 22. Uluslararası İşçi ve Komünist Partileri Toplantısı’nın 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi için çabaların güçlendirilmesi gerektiğini ifade ettiler.