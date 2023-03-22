Komünist Parti yanılmadı: Neruda’nın zehirlendiği kesinlik kazandı

Şili'de sosyalist lider Salvador Allende başkanlığındaki hükümetin Amerikan destekli askeri darbeyle devrilmesinden 12 gün sonra hayatını kaybeden Şilili şair Pablo Neruda’nın ölümüne ilişkin soru işaretleri geçtiğimiz ay adli tıp uzmanlarınca aydınlatıldı.

Ölüm nedeni kayıtlara her ne kadar prostat kanseri ve yetersiz beslenme olarak geçse de Şili Komünist Partisi ve Neruda’nın yakınları, Pinochet iktidarına muhalifliği, Allende ile dostluğu ve siyasi konumlanışı nedeniyle şairin öldürüldüğünü öne sürüyordu.

Şairin ölmeden önce 100 kg olması yetersiz beslenme iddialarıyla ilgili soru işareti yaratırken, Neruda’nın ölmeden saatler önce hastaneden eşi Matilde Urrutia’yı arayarak ivedilikle hastaneye gelmelerini talep etmesi ve hastanede kendisiyle ilgilendiği bilinen sözde doktor Price’ın herhangi bir resmi kaydının bulunmaması öldürülme yönündeki iddiaları güçlendiriyordu.

Şairin yeğeni avukat Rodolfo Reyes’in basına aktardığı üzere 2017 yılında Neruda’nın ölüm nedeninin tespiti için sürdürülen ve dört farklı ülkeden adli tıp uzmanlarının katıldığı soruşturma kapsamında açılan mezarından alınan örneklerde oldukça kuvvetli bir toksin olan, kas ve sinir sistemini felç etme yoluyla ölüme neden olan “clostridium batulinum”a rastlandı. McMaster ve Kopenhag Üniversiteleri’nden uzmanların bu veriler doğrultusunda şekillenen görüşleri, zehrin vücuda ölümden önce zerk edildiği ve dolayısıyla ölümün muhtemel nedeninin asıl olarak zehirlenme olduğu yönünde.

Şili Komünist Partisi, Pablo Neruda’nın şüpheli ölümüne ilişkin resmi bir soruşturma başlatılmasını 2011 yılının Haziran ayında talep etmişti. Komünistlerin talebiyle başlayan soruşturmayı Pinochet diktatörlüğü esnasında ölen Allende ve diğer 725 yurttaşın davasıyla da ilgilenen hakim Mario Carazza üstlenmişti.