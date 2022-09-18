Komünist LGBT'ler: Bu karanlığı yırtıp atacağız!

Komünist LGBT'ler bugün İstanbul'da AKP iktidarının desteğiyle gericiler tarafından düzenlenen "LGBT karşıtı yürüyüş"e karşı bir açıklama yaptı. Açıklamada "İstedikleri kadar nefret söylemi üretip hedef göstermeye de kalksalar gerçeğin üstünü örtemezler. Bu düzeni de, ayakta kalmak için üretmek zorunda olduğu karanlığı da yok edeceğiz!" denildi.

Komünist LGBT'ler tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Bu karanlığı yırtıp atacağız!

AKP hükümeti iktidar olduğu günden bu yana hızla piyasacı-gerici yüzünü daha da göstermeye devam ederken, sıra kadınlardan sonra LGBT'lere de gelmiş görünüyor. Bir süredir AKP'nin içişleri bakanı tarafından LGBT'ler gerici bir şekilde hedef gösteriliyordu. Bugün gelinen noktada ise AKP milliyetçi-dinci örgütlenmelerini kullanarak düzenledikleri "LGBT karşıtı yürüyüş"ü hem Valilik izni vererek hem de bu yürüyüşü RTÜK tarafından "kamu spotu" olarak televizyonlarda yayınlatarak devlet kurumlarını LGBT karşıtlığı için kullanmaktadır. Yürüyüş adeta gericilerin gövde gösterisi gibi gerçekleşmiştir.

Şüphesiz AKP'nin piyasacı politikalarının emekçileri günden güne daha yoksullaştırması ve kendi iktidar koltuğunu da sallantıya sokması ile kadınlara ve LGBT'lere dönük saldırılar arasında bir bağlantı var. Emekçi halkı yoksullaştırdıkça milliyetçi-dinci gericiliğe daha da sarılıyorlar.

AKP gericiliğine boyun eğmiyoruz!

İstedikleri kadar nefret söylemi üretip hedef göstermeye de kalksalar gerçeğin üstünü örtemezler. Bu düzeni de, ayakta kalmak için üretmek zorunda olduğu karanlığı da yok edeceğiz! Emekçi halkımız kol kola girecek, eşitlik ve özgürlüğün olduğu bir ülkeyi birlikte kuracağız!

#LGBThaklarıİnsanHaklarıdır

#EşitlikÖzgürlükSosyalizmde

Komünist LGBT'ler"