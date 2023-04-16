Komünist işçi Hüseyin Duman katledilişinin 24'üncü yılında anıldı

17 Nisan 1999 yılında faşistler tarafından katledilen Sosyalist İktidar Partisi üyesi komünist tekstil işçisi Hüseyin Duman, ölümünün yirmi dördüncü yılında Türkiye Komünist Partisi tarafından mezarı başında anıldı.

18 Nisan 1999 seçimlerinden bir gün önce, 17 Nisan 1999 tarihinde, İstanbul Küçükbakkalköy'de Sosyalist İktidar Partisi'nin seçim konvoyuna MHP'liler tarafından saldırılmış, Hüseyin Duman eski ülkü ocakları başkanı İhsan Bal’ın silahından çıkan kurşunla kalbinden vurularak yaşamını yitirmişti.

Anma sırasında TKP İstanbul İl Örgütü adına Mesut Gülçiçek bir konuşma yaptı. Gülçiçek şunları söyledi:

"99 yılında 28 yaşında komünist bir işçiyi aramızdan kopardılar. Aramızdan koparanlar bugün ülkenin yaşadığı karanlığı, ağır günleri yaratanlar Utanmadan, sıkılmadan yine komünistleri hedef alarak saldırabilme cüretini gösterenler. Ama bizim çok onurlu, çok saygın bir mücadelemiz var. Hüseyin'i aramızdan koparanlar bugün hiç ama hiç halkı temsil etmiyorlar. Ülkemizi temsil etmiyorlar. Emekçileri temsil etmiyorlar. Hiçbir şekilde temsiliyetleri yok. Ama Hüseyin'in partisi, Türkiye Komünist Partisi, bugün ülkenin her yerinde ama her yerinde mücadelesini yükseltiyor. O faşistlerin kendilerini kale olarak bildikleri yerlerde de yükseliyor. Nerede bir mücadele varsa, nerede bir darlık varsa, komünistler orada varlığını göstermeye devam ediyor.

Bu anmalar, aynı zamanda mücadelemizi yükseltmek istediğimiz, Hüseyin'den güç aldığımız, Hüseyin'e güç verdiğimiz anmalar. Hüseyin bizi görüyordur bu anlamda. Partisi yine çok onurlu bir seçim sürecinde. Eğilmeden, bükülmeden, boyun eğmeden yine bildiklerini en gür şekilde yine yaslanması gereken yere, emekçilere yaslanarak büyütmeye devam ediyor. Yoldaşlarıyla devam ediyor, işçilerle, emekçilerle devam ediyor."

Anmada Gülçiçek'in ardından TKP'nin İstanbul 3. Bölge milletvekili adayı tekstil işçisi Kemal Dalkır söz aldı. Dalkır şöyle konuştu:

"Ben de Hüseyin yoldaşım gibi bir tekstil işçisiyim. Sabahın köründen evden kalkıp, gün ağarmadan fabrikaya ulaşıp, 21. yüzyıl Türkiye'sinde hâlâ haksızlıklarla boğuşan işçi sınıfının içinden yetişen bir emekçiyim. Bugün Hüseyin yoldaşımız bu kokuşmuş kapitalizmde, bu çürümüş zihniyette işçi sınıfının kurtuluşunun olmayacağını anlamıştır. Hüseyin yoldaşımız bizler gibi o zamanlar işçi sınıfının kurtuluşunun sosyalizmde olacağına inanmış ve bizler gibi fabrikada, tarlada, pazarda, sokakta, çarşıda işçi sınıfının kurtuluşunu anlatmıştır. Şu anda Türkiye'de kapitalizm, dini, inancı, mezhebi, düşüncesi, her şeyi para olmuş, bütün çıkarı para üzerine kurulmuş bir zihniyeti yok etmek için başlamıştır.

Bugün yoldaşımıza sözümüz olsun. Onun açtığı yolda, sosyalizm bayrağını sona kadar taşıyacağıma söz veriyorum."

Anmanın ardından TKP tarafından yapılan açıklamada "Hüseyin Duman, 28 yaşında bir tekstil işçisiydi. Makineci. Komünist. Faşist bir saldırıda katledileli 24 yıl oluyor. Hüseyin'e sözümüz devrim olacak!" denildi.