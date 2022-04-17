Komünist işçi Hüseyin Duman katledilişinin 23'üncü yılında anıldı

17 Nisan 1999 yılında faşistler tarafından katledilen Sosyalist İktidar Partisi üyesi komünist tekstil işçisi Hüseyin Duman, ölümünün yirmi üçüncü yılında Türkiye Komünist Partisi tarafından mezarı başında anıldı.

18 Nisan 1999 seçimlerinden bir gün önce, 17 Nisan 1999 tarihinde, İstanbul Küçükbakkalköy'de Sosyalist İktidar Partisi'nin seçim konvoyuna MHP'liler tarafından saldırılmış, Hüseyin Duman eski ülkü ocakları başkanı İhsan Bal’ın silahından çıkan kurşunla kalbinden vurularak yaşamını yitirmişti.

Anma Türkiye Komünist Partililerin "Hüseyin'e Sözümüz Sosyalist Türkiye" ve "Hüseyin'e Sözümüz Devrim Olacak" sloganıyla bitirildi.