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Komünist Bakış 7 Eylül Pazartesi akşamı yeni bölümüyle soLTV'de

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan’ın konuk olduğu "Komünist Bakış" programı, 7 Eylül Pazartesi akşamı yeni yayın dönemiyle soL TV ekranlarına dönüyor.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 05.09.2026 , 13:46

Komünist Bakış 7 Eylül Pazartesi akşamı yeni bölümüyle soLTV'de yeni yayın döneminde başlıyor.

Programda, Türkiye ve dünya gündemindeki kritik gelişmeler detaylı bir şekilde ele alınacak. 

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, yeni dönemde gazeteci İrem Yıldırım'ın sorularını yanıtlayarak güncel siyasi ve toplumsal olaylara komünistlerin penceresinden değerlendirmeler getirecek.

Yeni yayın döneminin ilk bölümü, 7 Eylül Pazartesi akşamı saat 21.30'da soL TV üzerinden yayınlanacak.

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