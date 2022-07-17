Komşusunu öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanmıştı: Bir ay sonra tahliye edildi

7 Haziran tarihinde Bursa'nın Dinçer Mahallesinde meydana gelen olayda, 32 yaşındaki Lokman Cört ve 24 yaşındaki Nezir Cört isimli kardeşler, daha önce otopark yeri yüzünden tartıştıkları apartman komşuları Hüseyin Ö. ve Yusuf A. ile karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, diğer aile üyelerinin de karıştığı kavgada Lokman Cört vücudunun çeşitli yerlerinden, Nezir Cört ise kalçasından bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, iki kardeşi Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan Lokman Cört kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, Nezir Cört ise tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, Hüseyin Ö. ile Yusuf A.'yı gözaltına aldı. Yusuf A. emniyetteki ifadesinde, Lokman ve Nezir Cört'ün arabalarına saldırdıktan sonra kendilerini takip ettiğini söyledi.

Yusuf A.'nın kayınbiraderi Hüseyin Ö. ise ifadesinde, eczaneye gittikleri sırada iki kardeşin peşlerinden geldiğini belirterek "Uzun süre takip etmeleri ve sataşmaları sonrasında kovalamak için pidecinin önünden geçerken içeriye girerek bıçak aldım. Amacım öldürmek değil yaralamak ve korkutmaktı" dedi. Şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haksız tahrik indirimi alarak tahliye oldu

Şüphelilerden Yusuf A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Hüseyin Ö. tutuklandı. Tutuklulukta 1 ayın dolması nedeniyle dosyayı inceleyen nöbetçi mahkeme, tanıkların ifadeleri, güvenlik kamerası görüntüleri, şüphelinin psikolojik durumu ve "haksız tahrik"i de gözeterek Hüseyin Ö.'nün tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

Öldürülen Lokman Cört'ün avukatları ise karara itiraz etti.

Savcılık soruşturması sonunda Hüseyin Ö.'nün ağır ceza mahkemesinde yargılanması bekleniyor. (İHA)