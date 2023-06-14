Komisyon seçiminde İYİP'liler AKP’nin adayına oy verdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) ihtisas komisyonlarında başkanlık seçimleri devam ederken Sağlık Komisyonu’nda AKP’nin adayı Ankara Milletvekili Vedat Bilgin, AKP ve MHP oylarının haricinde iki oy daha alarak başkan seçildi. Komisyon seçimlerinde tarafsızlık kararı alan Yeşil Sol Parti’den başkanlık seçimine yalnızca bir üyenin katılması ile İYİP'li iki üyenin Bilgin lehine oy kullandığı ortaya çıktı.

HDP adına tek üye oy kullandı, AKP’ye iki fazla oy çıktı

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşleri Komisyonu başkanlık seçiminde İYİP'lilerin AKP’nin başkan adayı Ankara Milletvekili Vedat Bilgin için oy kullandığı ortaya çıktı. Komisyonda AKP’nin 13, MHP’nin de 2 üyesinin bulunmasına karşın Bilgin kapalı oylama sonucunda toplam 17 oy alarak başkan seçildi. Yeşil Sol Parti’nin komisyonlarda tarafsız kalacağı bilinirken, komisyonda HDP adına bir tek Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu oy kullandı.

CHP’nin adayı Bulut 5 oy aldı

CHP’nin adayı Adana Milletvekili Burhanettin Bulut’a ise 5 oy çıktı. Komisyonda 6 üyesi bulunan CHP adına 5 üye oy kullandı. İYİP adına ise oy kullanan üyeler Ankara Milletvekili Yüksel Arslan ile AKP’den İYİP'e transfer olan Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba oldu.

İYİP'li Arslan: Başka aday yoktu

Oylama sonrasında İYİP'li Yüksel Arslan, “AKP adayına mı oy verdiniz?” sorusu üzerine “Başka aday yoktu” dedi. Arslan, Burhanettin Bulut’un aday olduğunun hatırlatılması üzerine de “Biraz geç katıldım bilgim yok” yanıtını verdi.