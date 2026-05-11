Komedyen Tuba Ulu için üç yıl hapis talebi: Gerekçe 'Sultan Süleyman' esprisi

Gösterisinde Osmanlı padişahlarından I. Süleyman'ın (Sultan Süleyman) Hürrem Sultan'la evliliği hakkında yaptığı espri ardından gözaltına alınan komedyen Tuba Ulu hakkında iddianame hazırlandı.

Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre, Savcılık, Ulu hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçunu işlediğini öne sürerek üç yıla kadar hapis cezası talep etti.

Ulu'nun, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.

Ne olmuştu?

Komedyen Tuba Ulu, "Lady Malumat" isimli stand-up gösterisinde, I. Süleyman'ın (Sultan Süleyman) Hürrem Sultan'la evliliği hakkında bir espri yapmıştı.

Ulu, esprisinde "Tarih fuckbuddylerin zaferleriyle dolu. Kanuni Sultan Süleyman bile fuckbuddysiyle evlendi. Onlar da ilk başta Hürrem'le sadece sevişmek için bir araya geliyorlardı. Sonra kadın bastırdı nikahı bütün dünyaya hükmetti" ifadelerini kullanmıştı.

Esprinin yer aldığı görüntülerin sosyal medyada dolaşıma girmesinin ardından Ulu hakkında "tarihi milli manevi değerlere hakaret" iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Gözaltına alınan Ulu ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Ulu'nun X hesabı ve YouTube kanalı, "Millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması" iddiasıyla erişime engellenmiş ve Türkiye'den görünmez kılınmıştı.