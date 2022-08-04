'Komançero' çetesinin lideri sınır dışı edildi

Kuzey Kıbrıs'ta yakalanan Avustralya'daki Komançero (Comancheros) adlı çetenin lideri Mark Douglas Buddle, Ankara'ya getirilerek ülkesine gönderildi. Avustralya makamları tarafından yapılan açıklamada, Buddle'ın dün Türkiye'den sınır dışı edildikten sonra geldiği ülkenin kuzeyindeki Darwin'de tutuklandığını açıkladı.

The Guardian'ın haberine göre, Avustralya'da faaliyet gösteren Komançero motosiklet çetesi lideri Buddle, uyuşturucu kaçaklığı ve diğer suçlardan ötürü 2016'dan bu yana Interpol tarafından mavi bültenle aranıyordu. Buddle, değeri 40 milyon dolar olan 160 kilodan fazla kokain ticareti yapmakla suçlanıyor.

Avustralya Federal Polisi yetkilisi Nigel Ryan tarafından yapılan açıklamada, Buddle'ın Victorya eyaletine iadesi için Darwin yerel mahkemesine çıkacağını belirtti. Ryan, "An0m" adlı yüksek güvenlikli mesajlaşma programı üzerinden faaliyetlerini yönettiğini ifade etti.

Komançero lideri Avustralya'ya gönderildi

Avustralya'daki suçlarının açığa çıkmasının ardından Mark Douglas Buddle, 2016'da ülkeden kaçmıştı. Buddle'ın önce Dubai'ye, ardından Irak'a kaçtığı, geçen yıl 7 Haziran'da Kuzey Kıbrıs'a giriş yaptığı belirtildi.

Geçen yıldan beri oturma izniyle Kuzey Kıbrıs'ta saklanan Buddle, güvenlik güçlerinin Avustralya'nın taleplerini kabul etmesinin ardından 10 Temmuz'da gözaltına alındı. Kuzey Kıbrıs'tan Ankara'ya getirilen Buddle, sınır dışı edilerek ülkesi Avustralya'ya gönderildi.