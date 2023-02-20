'Kolonlar kesildi' iddiasına takipsizlik veren savcıya inceleme

11 ilde yıkıma yol açan depremlerde Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'daki Rende Sitesinin dört blokundan ikisi yerle bir oldu.

100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği sitenin müteahhidi, 2016 yılında kreş yapımı için sitedeki kolonların kesildiğini iddia etmiş, konu hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunmuş ama sonuç alamamıştı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanı sıfatıyla verdiği izinle, kolonların kesildiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada "takipsizlik kararı" veren savcı hakkında inceleme başlatıldı.

Savcı hakkında HSK Birinci Dairesince inceleme başlattı ve müfettiş görevlendirdi.