Kolombiyalı ünlü ressam ve heykeltıraş Botero hayatını kaybetti

Kolombiya'da ulusal basında haberlere göre bir süredir sağlık sorunları nedeniyle Monako Prensliği'ndeki bir tıp merkezinde tedavi gören ünlü ressam ve heykeltıraş Fernando Botero, kendi isteğiyle evine nakledildikten birkaç gün sonra öldü.

Botero'nun son günlerde zatürreye bağlı solunum sorunları yaşadığı belirtildi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geleneklerimizin ve kusurlarımızın ressamı, erdemlerimizin ressamı, şiddet ve barışın ressamı Fernando Botero vefat etti" mesajını paylaştı.

Botero'nun kızı Lina Botero, babasının son 5 gündür sağlık durumunun oldukça kötüleştiğini belirterek, "Babam 91 yaşında öldü ve bir bakıma bunu bekliyorduk. Olağanüstü bir hayatı vardı ve doğru zamanda aramızdan ayrıldı. Çok huzur içinde gitti, önemli olan budur. Tanrım onun işlerini nasıl yaptığını biliyor" ifadesini kullandı.

Medellin Belediye Başkanlığı Botero'nun ölümü nedeniyle kentte 7 gün yas ilan edildiğini duyurdu.