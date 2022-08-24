Kolombiya'da solcu hükümet kokainle mücadelede çetelere odaklanacak

Kolombiya'da 19 Ağustos'taki törenle yemin ederek göreve başlayan solcu Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun hükümeti kokainle mücadelede küçük çiftçilere değil çetelere ve kara para aklayan işletmelere odaklanacağını duyurdu.

Kolombiya Adalet Bakanı Nestor Osuna, Salı günü yaptığı açıklamada kokainin ülkede yasadışı olmaya devam edeceğini ancak tıbbi ürünler için koka yaprakları yetiştiren çiftçilere bazı izinlerin verilebileceğini söyledi.

Osuna, polis ve yargının uyuşturucu çetelerine ve uyuşturucu kaçakçılığında para aklayan işletmelere odaklanacağını belirtti.

Öte yandan Bogota'da yayımlanan El Tiempo gazetesi yeni polis direktörü Henry Sanabria'nın koka tarlalarının zorla imhası operasyonlarını durdurduklarını söylediğini yazdı.

Gazete daha sonra habere ilişkin Sanabria'nın iletişim ekibinin bir düzeltme yaptığını duyurdu.

Buna göre ülkede koka tarlalarının manuel olarak (kürekle vb.) imhasına devam edildiği belirtilirken, Sanabria'nın 2015'te durdurulan havadan drone'larla yapılan tütsüleme işlemiyle imha operasyonlarına atıfta bulunduğu belirtildi. Daha önce ABD'nin fonlarıyla yapılan bu işlem toprağa zarar verdiği için büyük tepki topluyordu.

Geçen hafta polis direktörü olarak göreve başlayan Sanabria, El Tiempo'ya verdiği mülakatta polisin uyuşturucuyla mücadele politikalarının uyuşturucu ticaretinde en az sorumluluğa sahip olan halk üzerindeki etkisini azaltmaya çalıştığını söyledi.

Önceki sağcı hükümetler döneminde Kolombiya'da koka tarlalarının imha operasyonları için binlerce polis ve asker görevlendirilirken, bunun için ABD'den finansal ve teknik destek alınmış ancak kokain ticaretine kaydadeğer bir darbe vurulmamıştı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro seçim kampanyası boyunca uyuşturucuyla mücadelede yeni yollar bulmak istediğini, bunlar arasında kokainin temel içeriği olan koka yaprağı üretilen bölgelerde kırsal kalkınmaya büyük önem verilmesi olduğunu vurgulamıştı.