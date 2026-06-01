Algoritmaya müdahale edin: Tek bir işlemle soL Haber’i Google’da ‘tercih edilen kaynak’ olarak seçin, aramalarınızda soL öne çıksın.

Kolombiya’da cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. İlk turda sandıktan aşırı sağcı Abelardo de la Espriella birinci çıkarken, solcu senatör Iván Cepeda ikinci sırayı aldı. İki aday 21 Haziran’da yapılacak ikinci turda karşı karşıya gelecek.

Kolombiya’da pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde hiçbir aday yüzde 50 barajını aşamadı. Oyların yüzde 99’unun sayıldığı ilk sonuçlara göre, patron ve avukat Abelardo de la Espriella oyların yaklaşık yüzde 43’ünü alarak ilk sıraya yerleşti.

Devlet Başkanı Gustavo Petro’nun müttefiki olan solcu senatör Iván Cepeda ise yüzde 40 dolayındaki oy oranıyla ikinci tura kaldı. Seçim öncesinde sağ kanadın güçlü adaylarından biri olarak görülen Paloma Valencia ise yarışta geride kaldı.

Trump müttefiklerinin 'güvenlik' söylemleri seçim kampanyasında öne çıktı

Seçimin ana gündemlerinden biri ülkedeki güvenlik krizi oldu. Daha önce seçilmiş bir görevde bulunmayan de la Espriella, kampanyasını her sağcı Latin Amerika lideri gibi suçla mücadele, sert güvenlik politikaları ve “düzen” söylemi üzerine kurdu. ABD'nin müttefikleri Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ve El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele’ye benzetilen Espriella, Kolombiya’da 10 “mega hapishane” inşa etme vaadinde bulundu.

“Kaplan” lakabıyla tanınan Espriella, uyuşturucu kaçakçılığına karşı askeri yöntemleri savundu. Daha önce yaptığı açıklamalarda, barış sürecine değil “silahların ve cumhuriyet yasalarının zoruyla dayatılan” çözüme inandığını söyledi.

Cepeda ‘Topyekûn Barış’ çizgisini sürdüreceğini söylüyor

Iván Cepeda ise Kolombiya siyasetinin tanınan isimlerinden biri. 2014’ten bu yana senatörlük yapan Cepeda, daha önce başkent Bogota’yı temsilen Temsilciler Meclisi’nde görev aldı. Babası Manuel Cepeda da senatördü ve 1994 yılında siyasi şiddet kapsamında değerlendirilen bir suikast sonucu öldürüldü.

Cepeda, Petro hükümetinin silahlı gruplarla müzakereyi esas alan “Topyekûn Barış” politikasını sürdürme vaadinde bulunuyor. Buna karşın politikanın son dönemde artan şiddet nedeniyle yoğun eleştiri altında olduğu belirtiliyor. Cepeda, müzakerelerin sonuç üretmesi gerektiğini kabul ederken, Kolombiya’daki iç çatışmanın yalnızca askeri yöntemlerle çözülemeyeceğini savunuyor.

Sağın ikinci turda birleşmesi bekleniyor

İlk tur sonuçları, ikinci tur öncesinde Espriella’ya avantaj sağladı. Yaklaşık 10,3 milyon seçmen Espriella’ya oy verirken, Cepeda’nın oyları 9,7 milyon civarında kaldı. Çok sayıda boş ve geçersiz oyun da kayda geçtiği seçimde, sağ partilerin ikinci turda Espriella etrafında birleşmesi bekleniyor.

Espriella sonuçların ardından yaptığı açıklamada, “21 gün içinde tarih yazacağız” dedi. Cepeda cephesinde ise ikinci turun, Petro döneminin devamı ile aşırı sağcı güvenlik politikaları arasında bir tercih olarak şekillenmesi bekleniyor.