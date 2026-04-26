Kolombiya’da otoyola bombalı saldırı: En az 14 kişi öldü

Kolombiya’nın güneybatısındaki Cauca bölgesinde Pan-Amerikan Otoyolu’nda düzenlenen bombalı saldırıda en az 14 kişi hayatını kaybetti, 38’den fazla kişi yaralandı. Bölge Valisi Octavio Guzmán, patlayıcının cumartesi günü Cajibío’daki El Túnel kesiminde infilak ettirildiğini açıkladı.

Guzmán, X hesabından yaptığı açıklamada ölenlerin yanı sıra yaralılar arasında beş çocuğun da bulunduğunu belirtti. Saldırıyı “sivil halka yönelik ayrım gözetmeyen bir saldırı” olarak niteleyen Guzmán, merkezi hükümete “kararlı ve süreklilik taşıyan” bir yanıt çağrısında bulundu.

Vali, patlamanın ardından bölgeden paylaşılan görüntülerde ambulansların olay yerine sevk edildiğini, parçalanmış araçların ve enkazın otoyola yayıldığını aktardı. Guzmán, Cauca’nın bu şiddet dalgasıyla tek başına mücadele edemeyeceğini belirterek El Tambo, Caloto, Popayán, Guachené, Mercaderes ve Miranda’da da başka saldırılar düzenlendiğini söyledi.

Ordu FARC ayrılıkçılarını suçladı

Kolombiya Silahlı Kuvvetleri Komutanı General Hugo López, saldırıyı “terör eylemi” olarak niteledi. López, saldırıdan “Iván Mordisco” olarak bilinen ve ülkenin en çok aranan isimlerinden biri olan FARC ayrılıkçılarının liderinin ağı ile Jaime Martínez fraksiyonunu sorumlu tuttu.

Söz konusu yapılar, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri’nin 2016’da hükümetle imzaladığı barış anlaşmasını tanımayan silahlı ayrılıkçı gruplar arasında yer alıyor.

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro da saldırıyı kınayarak failleri “teröristler, faşistler ve uyuşturucu kaçakçıları” olarak nitelendirdi.

Son iki günde 26 saldırı

Saldırı, bölgede son günlerde kamu altyapısını hedef alan patlama ve sabotajların parçası olarak değerlendiriliyor. Yetkililere göre son iki günde Kolombiya’nın güneybatısında en az 26 saldırı ya da sabotaj girişimi yaşandı.

Bu saldırılar arasında Jamundí kırsalında bir polis merkezine ateş açılması, El Tambo’da Sivil Havacılık’a ait radar tesisine saldırı girişimi ve Cali ile Palmira’da askeri birliklerin yakınında patlayıcı yüklü araçların infilak ettirilmesi yer aldı.

Yetkililer, El Tambo’daki radar tesisine yönelik saldırıda patlayıcı yüklü üç İHA'nın düşürüldüğünü, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını bildirdi. Cali ve Palmira’daki patlamalarda ise maddi hasar meydana geldi.

Bölge uyuşturucu rotaları için kritik

Cauca ve Valle del Cauca bölgeleri, uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı silahlı grupların deniz ve nehir güzergâhları üzerindeki hakimiyet mücadelesinin merkezlerinden biri olarak görülüyor. Buenaventura Limanı’na uzanan bu hat, Orta Amerika ve Avrupa’ya uyuşturucu sevkiyatında kritik güzergâhlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Şiddetin tırmanması üzerine Savunma Bakanı Pedro Sánchez başkanlığındaki üst düzey bir heyet bölgeye gitti. Heyette bölge valileri ve yerel yetkililer de yer aldı. Sánchez, saldırıların ardından güvenlik güçlerinin yanıtının sert olacağını belirterek “Bu suçlular korku salmaya çalışıyor, ancak kararlılıkla karşılık vereceğiz” dedi.

Hükümete ‘acil destek’ çağrısı

Valle del Cauca Valisi Francisca Toro ise ulusal hükümete “acil destek” çağrısı yaptı. Toro, güvenlik güçlerinin takviye edilmesini, istihbarat faaliyetlerinin artırılmasını ve suç örgütlerine karşı “kararlı adımlar” atılmasını istedi.

Kolombiya hükümeti, bölgede faaliyet gösteren ayrılıkçı grubun lideri olarak tanımlanan “Marlon”un yakalanmasını sağlayacak bilgi için 1 milyon dolardan fazla ödül koydu. Yerel makamlar da Cali ve Palmira’daki saldırıların faillerinin tespit edilmesi için bilgi sağlayanlara 14 bin dolardan fazla ödül verileceğini duyurdu.