Kolombiya'da hapishane yangınında ölü sayısı 53'e yükseldi

Yerel sağlık yetkilileri Cuma günü yaptıkları açıklamada, Kolombiya'nın Tulua kasabasındaki bir hapishane isyanı sırasında Salı günü çıkan yangında ölen mahkumların sayısının 53'e yükseldiğini söyledi.

Valle del Cauca Dairesi Sağlık Bakanı Maria Cristina Lesmes, genç bir mahkumun Cuma sabahı erken saatlerde, diğer mahkumların da yoğun bakım ünitelerinde olduğu Cali kentindeki bir tıp merkezinde aldığı yaralardan dolayı öldüğünü söyledi.

Kolombiya Adalet Bakanı Wilson Ruiz Salı günü yaptığı açıklamada, mahkûmların çoğunun iki mahkûm arasında çıkan bir kavganın ardından bir şilteyi ateşe vermesinden sonra dumandan zehirlenerek öldüğünü söyledi.

Ulusal Hapishane ve Hapishane Enstitüsü Genel Müdürü Tito Castellanos'a göre, yaklaşık 180 mahkûmun bulunduğu cezaevinde çıkan yangın Tulua itfaiyesi tarafından kontrol altına alındı ​​ve yaralı mahkûmlar yerel sağlık merkezlerine nakledildi.