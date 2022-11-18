Kolombiya'da ELN'nin 17 üyesine yönelik yakalama kararı kaldırıldı

Kolombiya'da savcılık, silahlı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun (ELN), iki liderinin de aralarında bulunduğu 17 üyesinin yakalanmasına yönelik kararın kaldırıldığını duyurdu.

Kolombiya basınında çıkan haberde, kararın, Kolombiya devleti ile ELN arasındaki barış görüşmeleri kapsamında alındığı ve müzakerelerin gelecek hafta Venezuela'nın başkenti Karakas'ta başlayacağı bildirildi.

Yakalama kararı kaldırılan ELN liderlerinden Nicolas Rodriguez Bautista ve Pablo Beltran'ın, Karakas'taki müzakerelere katılabileceği yönünde değerlendirmeler yapılıyor.

Garantör ülke Venezuela

Venezuela, 14 Eylül'deki açıklamasında, Kolombiya ile ELN arasındaki barış görüşmelerinde "garantör ülke" olacağını belirtmişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da "Venezuela, Kolombiya'nın ELN ile yapacağı müzakereler ve barış anlaşmalarında garantör olmayı kabul ediyor. Kolombiya'nın tam barışı için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan ve 7 Ağustos'ta görevi devralan Gustavo Petro, iktidara geldiğinde Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri (FARC) ile 2016 Barış Anlaşması'nı uygulamaya ve ELN ile de barış görüşmeleri yapmaya söz vermişti.

Müzakerelerin geçmişi

Kolombiya, ELN ile birçok kez yarıda kesilen müzakerelere eski Devlet Başkanı Juan Manuel Santos döneminde başlamış ve bu müzakereler, Ekvador'un garantörlük ve ev sahipliğinden çekilmesi üzerine Küba'nın başkenti Havana'ya taşınmıştı.

Yaklaşık 2 bin militanı olan ELN ile 2017’de Kolombiya hükümeti arasında başlayan barış müzakereleri iki yıl sonra Ivan Duque’nin devlet başkanlığına gelmesinin ardından durmuştu. Kolombiya’da gerilla mücadelesini sürdüren ELN, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri’nin (FARC) silah bırakmasının ardından ülkedeki en büyük gerilla gücü haline gelmişti.