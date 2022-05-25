Kolombiya hükümeti: FARC lideri Gentil Duarte Venezuela’da öldürüldü

Kolombiya hükümeti, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) lideri Gentil Duarte’nin Venezuela topraklarında çıkan bir çatışmada öldürüldüğünü açıkladı.

Kolombiya'da barış anlaşması yaparak silah bırakan Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) silah bırakmayı reddeden iki büyük grubundan birinin lideri olan Gentil Duarte olarak bilinen Miguel Botache Santillano’nun öldürüldüğü bildirildi.

Kolombiya Savunma Bakanı Diego Molano yaptığı açıklamada, Duarte’nin Venezuela’nın Zulia eyaletinde "uyuşturucu kaçakçıları ve terörist gruplar arasında yaşanan çatışmada" yaşamını yitirdiğini öne sürdü. Molano, Duarte’nin ölüm haberinin Kolombiya istihbarat birimleri tarafından aktarıldığını açıkladı.