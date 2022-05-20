Erdoğan: Kolombiya ile ilişkileri stratejik ortaklık seviyesine yükselttik

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque ile Dolmabahçe çalışma ofisinde görüştü. Erdoğan ve Duque basına kapalı görüşmenin ardından, kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Erdoğan yaptığı açıklamada “Az önce imzaladığımız ortak bildiriyle ülkelerimiz arasındaki ilişkileri stratejik ortaklık seviyesine yükselttik. Yüksek Düzeyli işbirliği mekanizması sayesinde ilişkilerimizi iki yılda bir cumhurbaşkanları olarak gerçekleştireceğimiz toplantılarla en üst düzeyde ele alacağız” dedi.

“Kolombiya Latin Amerika’da Brezilya’nın ardından en büyük ikinci ticari ortağımızdır" diyen Erdoğan iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2021’de 2’ye katlanarak 2 milyar doları aştığını söyledi.

Erdoğan "Kolombiya gelişen ekonomisiyle Türk yatırımları için cazip fırsatlar sunuyor. Türk ve Kolombiyalı iş insanları arasındaki karşılıklı ziyaret ve temasların artırılmasını destekliyoruz” diye konuştu.

'Uyuşturucu kaçakçılığı ve terörle mücadelede işbirliğini artıracağız'

“Kolombiya aynı zamanda Latin Amerika’daki mevcudiyetimiz ve bölgeye açılım bağlamında da merkezi bir konumdadır” diyen Erdoğan "savunma sanayi, sağlık, turizm, tarım ve göç" gibi alanlarda işbirliğini geliştirmek istediklerini söyledi. Erdoğan "Bilhassa düzensiz göçten en fazla etkilenen iki ülke olarak işbirliğine önem veriyoruz. Uluslararası platformlarda gerçekleştireceğimiz ortak girişimlerle bu küresel sorunun çözümü konusunda birlikte çaba göstereceğiz" dedi. Erdoğan "Ayrıca uyuşturucu kaçakçılığı, teröre ve organize suçlarla mücadele konusunda işbirliğimiz artıracağız” şeklinde konuştu.

Duque: Güvenlik alanında işbirliğimize dikkat çekmek istiyorum

Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque ise, “Türkiye ve Kolombiya arasındaki ikili ticaret hacmimizi önümüzdeki 10 yıl içinde artırmak için hemen çalışmalara başlayacağız. Bunu en yüksek seviyeye çıkarmak istiyoruz. İşbirliği anlaşmalarıyla birlikte en önemli noktaya çıkartacağız. Bizim için kazan kazan anlayışı olmalı. Bu gün gruplarımız toplantılar düzenledi. Zaten Türk şirketleri Kolombiya’da mevcut, gelmek isteyenlere de kapılarımız açık” ifadelerini kullandı. Duque "Güvenlik alanında iş birliğimize dikkat çekmek istiyorum. Sizin burada uğraştığınız gibi terörizmle uğraşıyoruz. Sizin PKK karşısında net politikanız var. Biz de Kolombiya'da aynı kararlılıkla yürüyoruz. Bu yapıları dağıtmaya devam ediyoruz. 3 tane terörist organizasyonunu yerle bir ettik" diye konuştu.

Erdoğan Kolombiya'ya gidecek

Duque'nin ardından tekrar sözü alan Erdoğan, "7 Ağustos'ta Kolombiya'da Cumhurbaşkanlığı değişimi olacak. Görevi bırakmadan önce bizi Kolombiya'da bekliyor. Biz de planlamamızı yapacağız. Şöyle bir bölge turunu inşallah 7 Ağustos'tan önce gerçekleştireceğiz" dedi.