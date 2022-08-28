Kolombiya Devlet Başkanı silahlı gruplara ateşkes önerdi

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, ülkedeki barışı tahsis etme ve onlarca yıldır devam eden iç savaşı sonlandırma çabası olarak, silahlı gruplara ateşkes çağrısında bulundu. Kendisi de 1990 yılına kadar M-19 grubunun üyesi olan Petro, ülkenin kuzeybatısındaki Antioquia'da yaptığı ziyaretler sırasında silahlı gruplara ateşkes önerdiğini açıkladı.

Kolombiya tarihinin ilk solcu devlet başkanı olan ve geçen ay seçilen Gustavo Petro, ateşkesin "silahlı şiddete kesin bir son verilmesini meşrulaştırmak için gereken toplumsal güce ulaşmak için en uygun iklimi sağlayacağını" söyledi.

Petro'nun solcu gerilla grubu Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ile müzakere tekrardan başlamak amacıyla, öncelikle ülkedeki barışı tahsis etmeyi planladığı bildirildi. Reuters'in haberine göre, Petro'nun ateşkes planı içerisinde Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nden (FARC) ayrılan muhalif gruplar da bulunuyor.

Kolombiya'da silahlı çatışmalar yaklaşık altmış yıldır devam ediyor. Yalnızca 1985 ile 2018 yılları arasında en az 450 bin kişinin yaşamını yitirdiği düşünülüyor.