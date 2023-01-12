Kolombiya Devlet Başkan Yardımcısı'na suikast girişimi

Kolombiya Devlet Başkan Yardımcısı Francia Marquez yaptığı açıklamada, güvenlik ekibinin kendisine yol kenarına yerleştirilen bir bombayla suikast girişimini engellediğini bildirdiğini söyledi.

Söz konusu suikast girişimi Devlet Başkanı Gustavo Petro'nun ateşkes ilan etmesinden günler sonra geldi.

Francia Marquez Twitter paylaşımında bombanın Pazartesi günü Marquez'in Yolombo köyündeki ailesinin evine giden bir yolda keşfedildiğini yazdı. Marquez, kolluk kuvvetlerinin bombayı bulduktan kısa bir süre sonra kontrollü bir şekilde imha ettiğini de sözlerine ekledi.

Marquez, yedi ila dokuz kilogram arasında amonyum nitrat ve alüminyum tozu içerdiğini belirten bir polis raporuyla bombanın fotoğraflarını paylaştı.

Polis raporunda, paketin ayrıca "toz ve şarapnel" içerdiği belirtildi.

İlk suikast girişimi değil

Eski bir çevre eylemcisi olan Marquez'e dönük ilk saldırı bu değildi. Francia Marquez, 2019'da katıldığı bir toplantıda silahlı saldırıdan sağ kurtulmuştu.

Kolombiya'da eski gerilla savaşçısı Gustavo Petro ve yardımcısı Marquez, Haziran ayında seçimleri kazanmıştı. Yılbaşı gecesi Petro, hükümet ile beş büyük silahlı grup arasında bir ateşkes anlaşması imzaladığını duyurdu.

Marquez'e yönelik bombalı saldırı girişiminin arkasında kimin olduğu şu an için net değil.