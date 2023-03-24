Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro Venezuela'da

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile üç yıllık aradan sonra diplomatik ilişkilerin yeniden kurulmasından bu yana üçüncü kez görüştü.

Venezuela'nın başkenti Karakas'ta yapılan çalışma toplantısında uyuşturucu kaçakçılığıyla ortak mücadele, sınırda işbirliği ve konsoloslukların açılması gibi konuların yanısıra, Venezuela'da kapatılan Kolombiya'ya ait 15 konsolosluğun yeniden açılması da ele alındı.

Toplantıya Maduro ve Petro'nun yanısıra iki ülkeden yetkililer de katıldı.

Maduro, üç saatten fazla süren görüşmelerin ardından Twitter'dan yaptığı açıklamada, Petro ile görüşmeyi "verimli ve sıcak" olarak nitelendirerek, "Venezuela ile Kolombiya arasındaki ittifakı güçlendirmek için yola çıktık, bunu birlikte ve kararlılıkla başarıyoruz" ifadesini kullandı.

Petro ile Maduro, yıllardır askıya alınan ikili ticaret anlaşmasını imzalamak için geçen ay iki ülke arasındaki sınırda bir araya gelmişti.

Venezuela ziyareti dün başlayan Petro, göreve gelmeden önce Venezuela ile diplomatik ilişkileri yeniden kuracağına söz vermişti.

Eski Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque'nin, Venezuela'da 2019 yılında ABD'nin desteğiyle kendisini "geçici devlet başkanı" ilan eden Juan Guaido'yu desteklemesi üzerine Karakas, Bogota ile bütün ilişkilerini kesmişti.