Kolin’e bağlı Sefine Tersanesi'nde işçiler banka promosyonu talep ediyor

Hayat pahalılığının sürekli arttığı bu günlerde pek çok işyerinde banka promosyonları talebi sesi yükseliyor. Kolin’e bağlı Koloğlu Holding bünyesinde bulunan Yalova Sefine tersanesinde çalışan işçiler banka promosyonu istiyor.

Geçtiğimiz Ağustos ayında 19 yaşında Yasin Demirdağ isimli bir işçi yüksekten düşerek hayatını kaybetmişti. Tersanede yaşanan iş cinayeti sonucu Koloğlu Holding bir açıklama yaparak ölen işçiyi ve mesai arkadaşlarını suçlamıştı.

Yalova’da çoğu tersane işçilere promosyon ödemesi verdi

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşan işçiler, Yalova’da bulunan pek çok tersanede banka promosyonlarının verildiğini ancak Sefine tersanesinde herkeste bir beklenti olmasına rağmen hala bir açıklama yapılmadığını belirtti.

Ağır çalışma koşullarına maruz kalarak çalıştıklarını belirten işçiler, tersanede çalışmanın meslek hastalıkları gibi sonuçlarının çok olduğu bir sektör olduğunu, sürekli gemi gövdesine ve demir yüzeylere demir tozu içeren kimyasallarla kumlama işlemi yapıldığını, bunun da bizlere ağır sonuçlar yarattığını belirtti.

'Büyük paralar kazanıyorlar. Ancak biz geçinemiyoruz'

Pek çok işçinin uzun saatler çalıştığını ve sürekli mesaiye kaldığını ifade eden işçiler, “Her ay bir sürü gemi buradan bakım ve tamir işlemleri yapılıp çıkıyor. Büyük paralar kazanıyorlar. Ancak biz geçinemiyoruz. Herkes de banka promosyonu beklentisi var. Başka tersanelerde çalışan arkadaşlarımıza soruyoruz hepsi promosyon ödemesi almış” diyerek promosyon ödemesi istediklerini ifade ettiler.

Promosyon ödemesini birlikte isteyelim çağrısı

“Bizim de promosyon talebimizi daha güçlü duyurabilmemiz için birlikte hareket etmemiz gerekiyor” diyen işçiler, promosyon ödemesi isteyen mesai arkadaşlarını Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşmaya çağırdı.