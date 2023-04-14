Kolin İnşaat sorusu Muharrem İnce'yi sinirlendirdi, salon tepki gösterdi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Oğuzhan Uğur'un YouTube Kanalı Babala TV'de yayınlanan "Mevzular Açık Mikrofon" programına konuk oldu.

Programın tanıtım videosuna göre İnce, salondan gelen sorulara zaman zaman sinirlendi.

Memleket Partisi Sözcüsü İpek Özkal Sayan'ın eşinin Kolin İnşaat yönetici olmasıyla ilgili bir soru üzerine İnce, "madara olun" diyerek sesini yükseltti.

Dinleyicilerden bir genç ise "Biz zaten bundan bıktık, bize bu şekilde konuşulmasından, böyle davranılmasından bıktık. 21 senedir bize böyle hitap ediliyor ve biz artık bunu değiştirmek istiyoruz. Bugün, şu an bu durumdaysanız, yarın iktidara geldiğinizde çok merak ediyorum" diyerek İnce'ye tepki gösterdi.

Başka bir izleyicinin "Meclis'te 2 milletvekiliniz var, yüzde 96 devamsızlıkla tamamlamışlar yasama dönemini" sözlerineyse İnce, "Partilerin genel başkanlarının devam mecburiyeti yoktur Meclis'e. Dolayısıyla senin o bilgilerin sahtedir" yanıtını verdi.