'Kolay yoldan para kazanmak ister misiniz?' sorusuna 'evet' yanıtı canını yaktı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaşayan A.K. isimli kadın, "Kolay yoldan para kazanmak ister misiniz?" yazılı reklama inanarak 74 bin TL dolandırıldı. A.K., söz konusu uygulama üzerinden para kazanacağını zannederek bankadan kredi de çekti.

DHA'nın haberine göre; dolandırıcılık, A.K.'nin internette dolaşırken karşısına çıkan "Kolay yoldan para kazanmak ister misiniz?" yazılı reklama tıklaması ve karşısındaki kişiyle WhatsApp'tan görüşmesi ile başladı. Uygulama üzerinden görevler verilen A.K.'ye, güven kazanmak için bu görevler karşılığında küçük çapta para da yatırıldı.

30 bin TL kredi çekti

100 TL'lik, 200 TL'lik görevlerin ardından 1000 TL ve üzeri görevler yapmaya yönlendirilen A.K., bakiyesi yetmediği için 30 bin TL'lik kredi çekti. Para kazanacağını düşünerek kredi çeken A.K., görev fiyatlarının 10 bin TL'yi bulmasıyla çekileceğini söyledi. Görevleri yapmaması durumunda parasını alamayacağını öğrenen A.K., dolandırıldığını anladı. Bir haftada 74 bin TL dolandırılan A.K., avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.

'Boş anıma geldi'

A.K., "İnternet üzerinde gezinirken linke tıkladım, oradan direkt WhatsApp'a bağlanıldı. Bilgi almak istediğimde, iş platformu olduğunu söylediler" diyerek yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Uygulamada 45 TL'lik bakiyem vardı. İlk olarak o bakiyeyi kullanmamı ve daha sonra 100 TL, 200 TL derken gitgide yükselen miktarda ödeme yapmam söylendi. 500 TL kadar kazandığım söylendi ama görevlerin fiyatları da arttı. Normalde günlük 5 görev verdiler. Bu şekilde 74 bin TL gitti hatta son bir görevim kaldı ve para kazanacağım, diye bütçem yetmediği için 30 bin TL'lik kredi çektim. Haydi son bir görevim kaldı, en azından yatırdıklarımı kurtarayım, diye düşündüm.

Zaman aşımına uğradığı için yeniden görev tanımlaması aşaması olduğunu ve paramı çekemeyeceğimi söylediler. Yeni görevler aldım fakat her görev 10 bin TL'ye yükselince, geri çekilmek zorunda kaldım. Her seferinde farklı kişilere para aktarımı oluyordu. Bir daha oynamam. Boş anıma geldi. Normalde böyle bir şey yapmazdım. Bu zamana kadar da böyle şeylere girişmedim. Nasıl yaptığımı ben de bilmiyorum. Çok pişmanım. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Kolay para kazanmak diye bir şey olmadığını öğrendim."

'Yeni dolandırıcılık yöntemi'

Avukat Mehmet Arslan ise söz konusu dolandırıcılık yöntemine ilişkin şöyle konuştu:

“Müvekkilimiz internet üzerinde gezerken 'Kolay yoldan para kazanmak ister misiniz? şeklindeki bir reklamla karşılaşıyor. Kendisi bu linke tıklıyor ve karşısına bir numara çıkıyor. WhatsApp üzerinden mesaj atıp bilgi almak istediğinde, karşıdaki kişi bazı görevlerin olduğu, bu görevleri yapması karşılığında kendisine ücret verileceğini söylüyor. Müvekkilim kabul ediyor. Örneğin; size bir ev aleti aldırıyor. Bunun maliyeti 1000 TL, siz parayı yatırıyorsunuz bunun karşılığında size 100 TL, 200 TL komisyon veriyor. Bunu günde beş kez yapmanızı istiyorlar.

Başta kolay görevler vererek, hesabınıza para yatırıyorlar. Size güven sağlıyorlar. Siz de bu görevler sayesinde gerçekten para kazandığınıza inanıyorsunuz. Müvekkilimizde bu şekilde 74 bin TL dolandırılıyor. Yaptığımız araştırmada olayın daha çok yeni olduğu, başka mağdurların olduğunu da gördüm. Bu patlamak üzere olan yeni bir dolandırıcılık yöntemi. Müvekkilimin hangi hesaplara para gönderdiği, hangi hesaplardan para geldiği dosyamızda mevcut. Suç duyusunda bulunduk. Savcılığın bu kişileri bulabileceğine inanıyoruz. Mağdurların sayısı her geçen gün artıyor."